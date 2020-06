Parma, Barillà parla del suo futuro

In un'intervista a Tv Parma Antonino Barillà ha parlato del suo futuro, a cominciare dal corteggiamento della Reggina: "Reggio è casa mia, ma ci restano 12 gare da disputare e voglio penare solo a quelle e poi ho ancora due anni di contratto col Parma. Ho accettato senza esitare di scendere in C per indossare il gialloblù, poi mi sono trovato benissimo col gruppo che ha affrontato la B".

I lunghi mesi di pausa: "A noi giocatori il campo è mancato tanto, ora che l’abbiamo ritrovato siamo più sollevati. Personalmente ho vissuto male soprattutto le prime due settimane di lockdown quando ero solo qui a Parma. Dopo ho potuto raggiungere la famiglia in Calabria e stare insieme a loro. Ora sarà tutto diverso, dovremo giocare alla sera tardi ma non sarà un problema".