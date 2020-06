Milinkovic e Immobile, Tare vuota il sacco

Nel corso dell'intervista con Sky Sport Igli Tare ha parlato del futuro di Milinkovic e Immobile: "Partiamo da Sergej: il suo rapporto con la piazza e la società è forte e non morirà mai. Poi dobbiamo vedere e rivedere quelli che sono i desideri. Ogni situazione sarà valutata nel momento opportuno. Se ci sarà una possibilità che accontenti sia noi che lui la valuteremo, altrimenti tutti saremo contenti di andare avanti insieme. Valutazione? Non sono bravo a parlare di numeri. La cosa certa è che parliamo di un giocatore di prima fascia"

"Per quel che riguarda Immobile il Napoli non ce l'ha mai chiesto – ha chiarito Tare -. Immobile è la Lazio e la Lazio è Immobile: spero che resti per tanti anni".

In chiusura il ds biancoceleste ha fatto un annuncio: "Abbiamo preso Escalante dall'Eibar e ci servirà molto, ha le caratteristiche giuste per giocare nella nostra squadra. Aspettiamo e poi cercheremo di fare le mosse giuste. Si parla tanto di calciomercato ma è una cosa pericolosa, vogliamo pensare al finale di campionato, abbiamo un appuntamento con la storia".