Milan gelato, il Lipsia blinda Nagelsmann

Ralf Rangnick deve ancora entrare ufficialmente nel mondo Milan, ma le brutte notizie già fioccano.

Se infatti l'attuale responsabile del gruppo Red Bull dovrebbe avere un incarico dirigenziale scegliendo un altro profilo per la panchina, proprio la prima scelta del manager tedesco per il ruolo di allenatore, Julian Nagelsmann, sembra destinato a restare un sogno per i rossoneri.

Markus Krösche, ds del Lipsia, è stato molto perentorio parlando alla ‘Bild’ e chiudendo, almeno in apparenza, ogni spiraglio per il Milan: “Qualsiasi club sia interessato a lui può risparmiarsi i soldi delle telefonata. Non lasceremo andare Julian in nessun caso” ha dichiarato Krösche.

Nagelsmann, classe '87, al Lipsia dall'attuale stagione dopo una lunga gavetta all'Hoffenheim, ha portato il club nei quarti di finale di Champiions League e nei primi posti della Bundesliga.