Lazio vicina al doppio colpo

La Lazio è vicina a piazzare il doppio colpo in difesa Kumbulla-Vuskovic.

Il centrale del Verona era conteso da Fiorentina, Inter e Juventus ma preferisce vestire la maglia biancoceleste perchè convinto di poter trovare maggiore spazio. La richiesta del club gialloblù di 30 milioni di euro ma Tare è pronto a proporre due pedine di scambio: Wallace e Lombardi.

Per Vuskovic invece il discorso è in fase di analisi: è stato inserito dal The Guardian nell'elenco dei 60 migliori prospetti al mondo del suo anno di nascita, il 2001, ma la concorrenza è numerosa.