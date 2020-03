Lazio, due obiettivi per l’attacco

In attesa di capire quali decisioni saranno prese dalla Lega Serie A per quanto riguarda la ripresa del campionato, la Lazio prova a bruciare i tempi per assicurarsi un rinforzo in attacco. L'obiettivo primario del direttore sportivo Igli Tare è quello di portare Olivier Giroud sulla sponda biancoceleste del Tevere, ma nelle oltime ore, come riporta il 'Corriere dello Sport', la società ha sondato il terreno per due talenti impegnati anch'essi all'estero, Cedric Bakambu e Caleb Ekuban.

Bakambu, vecchio pallino di Tare, è attualmente sotto contratto con il Beijing Guoan, e a lui la Lazio si era interessata, senza successo, anche a gennaio. Ekuban, 25enne di origini ghanesi nato in Italia, gioca invece nel Trabzonspor, club del campionato turco, e sogna il salto di qualità in un campionato di alto livello. Su di lui ci sono anche i Rangers, ma non direbbe no a un'offerta da parte di una società italiana e quella biancoceleste sembra essere in pole position.