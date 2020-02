Lazio, Correa ad un passo

La Lazio pare aver scelto il sostituto di Felipe Anderson. Si tratta del 23enne Correa, giocatore del Siviglia, visto in Italia con la casacca della Sampdoria. La trattativa sarebbe ad un buon punto e la fumata bianca sarebbe ad un passo.

I biancocelesti dovrebbero sborsare circa 18 milioni di euro per El Tucu, giocatore capace di colpi importanti. Intanto, sul fronte cessioni, Tare è in attesa di novità riguardanti Milinkovic-Savic (Lotito pare intenzionato ad abbassare le proprie richieste per il serbo).