La stampa spagnola allontana Vidal dall’Inter

Arturo Vidal è più lontano dall'Inter rispetto a quanto l'Inter vorrebbe. Questo è quanto proviene dal suo entourage, e che 'As' ha messo nero su bianco senza giri di parole.

"Antonio Conte già nel corso del suo primo anno al Chelsea lo chiamò ogni settimana, ma Vidal ha sempre detto no perché quell'anno i Blues non militavano in Champions League. A lui interessa solo la questione sportiva, vuole vincere la Champions e le possibilità più alte le ha al Barcellona, dove gioca insieme al miglior giocatore del mondo", si legge sul quotidiano iberico.