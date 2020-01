L’Inter ci prova per Nandez

C'è chi dice che in un mercato delicato come quello di gennaio non convenga puntare su giocatori provenienti da altri campionati, che potrebbero incotnrare problemi di ambientamento.

Da qui l'idea dell'Inter di scommettere su Arturo Vidal, che in Serie A ha giocato con profitto per quattro stagioni con la maglia della Juventus. L'alternativa risponde invece al debuttante Christian Eriksen, ma attenzione al terzo nome, quello di un giocatore che milita proprio nel campionato italiano.

Si tratta di Nahitan Nandez, punto di forza del Cagliari rivelazione, ma non sicuro di restare in Sardegna fino al termine del campionato.

Società e allenatore ritengono incedibile l'uruguaiano ex Boca, al punto da valutarlo 80 milioni, ma l'Inter è pronta a provarci qualora le prime due piste non portassero buoni frutti. Nell'affare potrebbe entrare anche il cartellino di Radja Nainggolan, in prestito al Cagliari proprio dall'Inter, il cui futuro andrà deciso prima della fine della stagione.