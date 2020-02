Inter-Barcellona, al via l’asse di mercato

L'asse di mercato Milano-Barcellona diventa ogni giorno più incandescente. I blaugrana hanno messo gli occhi da mesi su Lautaro Martinez: a segno 16 volte in 29 partite stagionali, il Toro si è definitivamente affermato alla sua seconda stagione con la maglia dell'Inter, ed è diventato il partner perfetto di Romelu Lukaku.

L'attaccante classe 1997 ha scatenato l'interesse di molte pretendenti, ma il Barcellona è decisamente in pole position, tanto che è già al lavoro per trovare un accordo con l'Inter. Secondo l'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, un intermediario sta mettendo le basi di una maxi trattativa che potrebbe decollare la prossima estate.

Il Barcellona sarebbe disposto a trattare addirittura cifre superiori ai 111 milioni di euro previsti nella clausola rescissoria dell'argentino, inserendo nell'affare alcune contropartite tecniche per venire incontro a Marotta.

Si fanno i nomi di due giovani che fanno gola all'Inter, Todibo e Carlos Alena, ma anche di elementi affermati e stelle conclamate come Arturo Vidal e il campione del mondo Antoine Griezmann. Per quanto riguarda il giocatore, Lautaro è già convinto: giocare con Messi è un sogno e il Barcellona gli garantirebbe un contratto da 7 milioni di euro, nettamente superiore all'1.5 che ora percepisce in nerazzurro.