Giulini: “Maran? Tutti sotto pressione”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini in un'intervista a La Nuova Sardegna ha parlato del futuro di Maran: "E' a rischio? Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo vero, che porta con sé una grande cultura del lavoro. Prima di prenderlo avevo un parere molto positivo su di lui ma vedendolo lavorare da vicino la mia stima è cresciuta a dismisura. Il calcio è una realtà particolare, non sempre i risultati sono una conseguenza. Ci sono tanti fattori che influiscono e tutti, a partire da me, siamo sempre sotto pressione".

L'infortunio di Pavoletti: "Penso ci sia stata leggerezza da parte sua che sta pagando più del dovuto. Adesso aspettiamo Leonardo in campo per l'inizio della preparazione estiva. Stiamo lavorando a un suo adeguamento del contratto".