Il futuro di Gotze non sarà al Borussia Dortmund. L'attaccante classe 1992, famoso per aver deciso la finale del Mondiale del 2014, ha deciso, secondo la Bild, di non rinnovare il suo contratto con il club giallonero (in scadenza il prossimo 30 giugno).

Sulle sue tracce ci sarebbero tanti club. L'Atletico Madrid avrebbe già fatto una proposta ma attenzione ai tanti club italiani interessati. In particolare, attenzione a Milan, Roma e Lazio (i biancocelesti sarebbero pronti a fare sul serio).