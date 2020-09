Doppio colpo per l’Alessandria

Continua a essere effervescente, anche in uscita, il mercato della Reggina neopromossa in serie B.

La società del presidente Luca Gallo ha annunciato di avere ceduto Simone Corazza e Matteo Rubin all’Alessandria: il primo si trasferisce in Piemonte a titolo definitivo, il secondo in prestito fino al 30 giugno del 2021.

“Il club ringrazia Simone e Matteo per la professionalità dimostrata nel corso dell’esperienza in riva allo Stretto e augura loro le migliori fortune sportive” si legge nella nota dei calabresi.