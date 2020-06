Atletico Madrid, Simeone perde un riferimento

Dopo quasi dieci anni si interrompe la collaborazione tra Diego Simeone e German Burgos, storico vice del 'Cholo' nelle esperienze al Catania, al Racing Avellaneda e all'Atletico Madrid.

Burgos ha infatti comunicato la decisione di voler lasciare al termine della stagione l'incarico di vice allenatore dell'Atletico Madrid per intraprendere la carriera di allenatore in prima.

A riferirlo è la stampa spagnola, secondo la quale il 51enne tecnico argentino dovrebbe fare ritorno in Argentina alla guida dell'Unión di Santa Fe.

"Voglio muovere i primi passi di una nuova tappa, dopo 10 anni di esperienza credo di essere in grado di dirigere una squadra – le parole di Burgos -. Cercherò di prendere da tutti gli allenatori che mi hanno formato come calciatore e come uomo e che porto nel cuore: Luis Aragonés, Carlos Griguol, Marcelo Bielsa, Gallego. Quando ho deciso ho parlato con Simeone, è un amico, ci conosciamo da molto tempo e ci capiamo con lo sguardo, insieme abbiamo trascorso un periodo meraviglioso, sono stato più con lui che con la mia famiglia. Dell'Atletico porterò tutto con me, ho conosciuto persone straordinarie e ho lavorato con campioni del mondo come Fernando Torres, Villa, Lucas, Griezmann e Lemar, ne sono orgoglioso. Ricordo gli abbracci con il Cholo quando abbiamo vinto la Liga o l'ultimo dopo la vittoria di Anfield".

Burgos ha anche confessato l'ultimo sogno prima di lasciare i Colchoneros: "Il terzo sarà il più bello e arriverà quando vinceremo questa Champions. Io continuo a inseguire i miei sogni e i miei obiettivi e voglio lasciare il club da campione". L'Atletico Madrid si è qualificato per i quarti di Champions eliminando a sorpresa a febbraio i detentori del Liverpool.