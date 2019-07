Spal, D’Alessandro è l’erede di Lazzari

In attesa di definire il trasferimento di Manuel Lazzari alla Lazio, la Spal non ha perso tempo per individuare il sostituto di uno dei punti di forza delle ultime, esaltanti stagioni tra Serie C, B e A.

Dall’Atalanta è infatti stato prelevato Marco D’Alessandro, con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo qualora si verificassero determinate condizioni, come recita il comunicato della società bergamasca, precedendo di poco l’ufficializzazione della Spal.

D’Alessandro, classe ’91, è reduce da una buona stagione in prestito all’Udinese. Nell’annata precedente aveva militato sempre in Serie A nel Benevento.