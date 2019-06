Sarri svela tutto a un tifoso della Juve

Maurizio Sarri è a un passo dalla Juventus. Secondo indiscrezioni manca ormai solo l'ufficialità per l'approdo sulla panchina dei bianconeri: per alcuni tabloid inglesi il Chelsea sta per dare il via libera alla rescissione del contratto del tecnico italiano, sarebbe stato decisivo l'incontro che si è svolto a Londra tra il suo procuratore Fali Ramadani e i dirigenti dei Blues.

L'ex mister del Napoli è attualmente in Toscana, dove aspetta il semaforo verde da parte di Roman Abramovich. Sarri è stato avvistato da Pistoia Sport in un ristorante di Pistoia, dove avrebbe scambiato alcune battute con un tifoso bianconero. "Mister, ma vieni alla Juve?", è la domanda a cui ha risposto "Se il Chelsea mi libera vengo, vediamo ora cosa succederà, lunedì lo saprete".

La frase sta impazzando in rete e se confermata metterebbe la parola fine al tormentone sul futuro allenatore della Juventus, gelando chi sperava ancora nel colpaccio Guardiola.