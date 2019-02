Romero: “Juve? Prenderò la decisione migliore”

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Romero ha parlato del suo futuro (è stato accostato, più volte, alla Juventus): "Il mio rappresentante mi darà una mano a prendere la migliore decisione. Io voglio giocare, cresce e migliorare. Qui al Genoa sto bene. Sono felice del rinnovo: è una dimostrazione di grande fiducia, adesso sta a me confermarmi".

Il sogno del difensore del Genoa è chiaro: "Da ragazzo volevo diventare un calciatore professionista e ci sono riuscito. Adesso sogno di giocare in Champions League in uno dei quattro club più importanti al mondo: la Juventus, il Real Madrid, il Barcellona o il Manchester United. E poi di far parte della nazionale argentina…".