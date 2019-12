Rodrigo De Paul chiama una big

Dopo essere rimasto un po' a sorpresa all'Udinese al termine del mercato estivo, Rodrigo De Paul è pronto a rifare le valigie e lasciare il Friuli durante la sessione invernale di calciomercato, e lo fa senza nascondere le proprie ambizioni: "Si è parlato e si parla molto di me: Napoli, Fiorentina, Milan, Inter – ha dichiarato il fantasista argentino in un'intervista al 'Corriere dello Sport' -. A gennaio scorso forse c’erano stati sondaggi approfonditi, poi evidentemente sono cambiate diverse cose".

L'Inter è la soluzione preferita da De Paul, anche per la presenza del suo amico e compagno di nazionale Lautaro Martinez: "L'Udinese mi ha regalato un sogno italiano e mi ha responsabilizzato con una maglia che pesa tantissimo. Detto questo, per me Antonio Conte è uno dei primi tre allenatori al mondo. Ha messo un’impronta pazzesca e fulminea sull’Inter, è cattivo, ti responsabilizza come se ti conoscesse da anni. Uno dei primi tre al mondo, appunto. E basta quello che mi dice Lautaro".