Montella si blinda alla Fiorentina e rilancia

Vincenzo Montella non sembra aver digerito la batosta della Fiorentina sul campo del Cagliari e non si è nascosto in un lungo intervento su Instagram, in cui ha rianalizzato la trasferta in Sardegna rialzando la posta in palio.

Non soltanto l'allenatore gigliato ha parlato di colpe da dividersi tutti, tra giocatori e staff tecnico, ma ha anche chiamato l'intero ambiente a ripartire e soprattutto ha usato parole che suggeriscono il suo intento di rimanere sulla panchina viola ancora a lungo.

"Non siamo stati un bel vedere, ieri, a Cagliari – ha scritto il tecnico campano -. Non cerchiamo alibi. Abbiamo sbagliato più di qualcosa, tutti. Soprattutto nell'approccio. Adesso qualche giorno di stop che sarà utile per capire errori, resettare e ripartire. Con la stessa identica convinzione che ci ha portati in una zona ambiziosa di classifica. Siamo vivi, e siamo anche abbastanza arrabbiati per lo schiaffo di ieri. Forza Fiorentina, il futuro non può che essere viola".