Mihajlovic, l’agente apre alla Roma

Sinisa Mihajlovic alla Roma? Possibile…

Per la panchina dei giallorossi, a caccia di un tecnico dopo la fine dell’interregno Ranieri e il no di Gian Piero Gasperini, spunta un’ipotesi che avrebbe del clamoroso e che farebbe indispettire non poco i tifosi della Lazio.

Il tecnico serbo, bandiera da giocatore dei biancocelesti con cui ha vinto lo scudetto nel 2000, ma che fu portato in Italia proprio dalla Roma nel 1992 giocandovi per due stagioni, potrebbe infatti scegliere di lasciare il Bologna dopo la salvezza conquistata con i rossoblù per rimettersi in gioco in un grande club.

E a confermare l’ipotesi Roma è stato direttamentte Federico Pastorello, agente che cura gli interessi di Mihajlovic avvicinato da 'cittaceleste.it' in merito a un possibile approdo alla Lazio in caso di separazione del club biancoceleste da Simone Inzaghi: "Se Sinisa va alla Lazio? Direi proprio che non è una pista da seguire, la Lazio non sta cercando un allenatore, zero contatti con i biancocelesti. La Roma? Vedremo, lì stanno cercando un allenatore…”.