Lazio, un ex può sostituire Inzaghi

Il futuro di Simone Inzaghi sembra essere lontano dalla Lazio. Avvicinato a panchine importanti della Serie A come quelle di Juventus e Milan il tecnico piacentino ha parlato alla vigilia della partita contro il Torino tracciando un bilancio dei tre anni sulla panchina biancoceleste.

I due incontri con il presidente Lotito per trovare l’intesa sul rinnovo non sono andati bene e allora, pur sperando ancora di trattenere il tecnico, lo stesso Lotito si starebbe guardando attorno.

Tra gli obiettivi ci sarebbe Fabio Liverani, che nella Lazio ha giocato tra il 2001 e il 2006 e che è reduce da tre ottime stagioni da allenatore, due in B con la salvezza della Ternana e la promozione in A del Lecce, e una in Serie C, con il salto di categoria tra i cadetti dei salentini.