Lazio: Robben non è solo un’idea

La Lazio potrebbe tornare a pescare dal Bayern Monaco, a distanza da otto anni dalla fortunata operazione che portò in biancoceleste. E anche in questa circostanza il giocatore in questione è un vero e proprio pezzo da novanta.

Si tratta infatti di Arjen Robben, che lascerà da svincolato il club bavarese dopo dieci stagioni di onorata permanenza e di successi di ogni tipo. Il fuoriclasse olandese ha però già fatto sapere di non avere intenzione di ritirarsi, e la soluzione capitolina potrebbe essere l'ideale per continuare a esibirsi ad altri livelli.

Opportuno ricordare che Robben già nella passata stagione era stato in odore di passaggio alla Lazio, che però poi non si era concretizzato. Ora il momento sembra essere arrivato.