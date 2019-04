Lazio, la strategia per Lazzari

Restato a Ferrara a gennaio per inseguire un’altra salvezza, Manuel Lazzari sembra destinato a lasciare la Spal al termine del campionato. Oltre al Torino, la squadra più interessata all’esterno è la Lazio.

I biancocelesti sono in ottimi rapporti di mercato con gli emiliani e sarebbero pronti a presentare un’offerta economica accompagnata da una contropartita tecnica individuata, secondo quanto riporta il sito 'LaLazioSiamoNoi", in uno tra Davide Di Gennaro e Djavan Anderson. I due giocatori, che interessano da tempo alla Spal, sono di proprietà della Lazio, ma attualmente in prestito alla Salernitana.