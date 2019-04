La Lazio vuole fare spesa a Bergamo

Il destino della Lazio in campionato è ancora incerto, ma il ds Tare si sta già muovendo sul mercato per chiudere i primi colpi. La società biancoceleste ha tutte le intenzioni di bussare alla porta dell'Atalanta per Remo Freuler e Timothy Castagne.

Ai microfoni di RadioSei ha parlato il procuratore dei due calciatori Ulisse Savini in merito al futuro dei suoi due assistiti: "Per il presidente Percassi non esistono incedibili, ma li vende al prezzo che vuole lui. Castagne valuta da gennaio il trasferimento, mentre Freuler è considerato un punto fermo, ma a 27 anni è normale pensare ad uno step in più".

Entrambi, a detta di Savini, sono alla ricerca di nuovi stimoli: "L’Atalanta ha 3 esterni per due posti e dal punto di vista delle cessioni qualcosa succederà. Se invece chiedete a Gasperini di vendere Freuler, non vi risponderà bene; lui e De Roon sono intoccabili. Il mercato è comunque un’opportunità per Remo, che con tutto il rispetto dell’Atalanta vuole fare uno step in più".