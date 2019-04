Keita, conferma all’Inter sempre più lontana

Keita Balde sembra essere sempre più lontano dalla conferma all'Inter.

L'ex attaccante della Lazio è in prestito dal Monaco, ma la società nerazzurra non sembra disponibile a riscattarlo, soprattutto alle cifre pattuite la scorsa estate con il club del Principato. Il senegalese è infatti il terzo nella scala gerarchica di Luciano Spalletti, dopo Mauro Icardi e Lautaro Martinez, e finora è riuscito ad andare a segno appena 4 volte.

Ecco perché la Beneamata non è disposta a spendere i 34 milioni pattuiti a inizio stagione, e avrebbe chiesto uno sconto di 10 milioni che il Monaco non intende garantire. Le parti sembrano lontanissime, con Keita che sembra davvero vicino a salutare per la seconda volta la serie A.