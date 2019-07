Inzaghi su Milinkovic: “Giusto che la società ascolti le offerte”

Uno dei giocatori più corteggiati della Lazio è senza dubbio Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista era nel mirino di Juventus e PSG ma ora pare vicino al trasferimento al Manchester United.

Sulla possibilità che il serbo lasci la Capitale è intervenuto Simone Inzaghi durante la conferenza stampa: "Ha 24 anni, non è più un ragazzino, gli do consigli, li segue sul campo. È sempre disponibile, non ha saltato una seduta, cosa succederà poi non lo so. Spero rimanga. Se arriva un'offerta importante, è giusto che la società la prenda in considerazione".

"Ora è qua. Se partirà allora ci servirà una mezzala fisica che possa assicurarci anche qualità. Il gruppo si forma in estate, è stato un buon ritiro, l'anno scorso per esempio avevamo giocatori importanti come Milinkovic e Badelj che sono arrivati dopo, Luis Alberto si era allenato poco per problemi fisici. Ora abbiamo avuto poche problematiche" ha concluso il tecnico biancoceleste.