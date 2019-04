Inter e Milan Skriniar avanti insieme

Buona, anzi ottima, notizia per i tifosi dell’Inter in vista del mercato della prossima estate.

Al termine di lunghe settimane di trattative la società ha infatti raggiunto un accordo con Milan Skriniar per il prolungamento del contratto del forte centrale slovacco.

La scadenza passa dal giugno 2022 al 2023 con sostanzioso ritocco d’ingaggio, visto che l’ex sampdoriano guadagnerà tre milioni di euro a stagione più bonus, rispetto al 1,7 milioni attuali.

Prende quindi forma la difesa dell’Inter del futuro, dopo il colpaccio dell’ingaggio a parametro zero di Diego Godin, in uscita dal Real Madrid. Un arrivo che non dovrebbe condizionare il futuro di Stefan de Vrij, il big del reparto acquistato la scorsa estate dalla Lazio. Sembra certo, invece, l’addio di Miranda.