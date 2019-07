Gilardino, dopo la sua prima esperienza, in panchina, al Rezzato (Serie D), potrebbe diventare presto il nuovo allenatore della Pro Vercelli. Sarebbe in programma un incontro con la dirigenza del club per trovare un accordo.

Il Campione del Mondo 2006, ritiratosi all'età di 36 anni, dovesse trovare l'accordo con la Pro Vercelli, sarebbe all'esordio, da allenatore, in LegaPro. Il club piemontese vuole provare a conquistare la promozione in Serie B.