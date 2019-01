Gattuso non si sbilancia su Higuain

Il calcio italiano si rimette in moto dopo la sosta invernale con le partite ad eliminazione diretta degli ottavi di Coppa Italia.

Oltre a Lazio-Novara, sabato sarà il giorno di Milan e Juventus, in campo rispettivamente sui campi di Sampdoria e Bologna in vista della Supercoppa Italiana di mercoledì 16 a Gedda.

Vigilia senza conferenza per Rino Gattuso, che ha però concesso qualche battuta a 'Milan Tv' poco prima della partenza per Genova.

Il tema, ovviamente, è il mercato e il futuro di Gonzalo Higuain. Sul quale Ringhio non si sbilancia: “Gonzalo si è presentato bene, se non si allenava come piace a me non avrei preso la decisione di farlo scendere in campo contro la Sampdoria. Ci sono delle chiacchiere che lo riguardano, ma vedo come si allena, la disponibilità che mi dà e la professionalità che ci mette. Il resto sono cose sue, di suo fratello, del suo procuratore che parla con Leonardo".

"Io spero che rimanga al più lungo possibile. Se non sarà così, vedremo – ha aggiunto il tecnico rossonero – Fin quando sarà qua e ci metterà questa professionalità per me non sarà un problema".