Dopo un solo anno, l'avventura di Badelj alla Lazio è giunta al capolinea.

Il croato non è quasi mai riuscito ad esprimersi al meglio in biancoceleste e ha già dato l'ok per tornare a Firenze.

La Lazio, secondo La Nazione, ha proposto ai viola un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 6,5. In un primo momento si era pensato di inserire Simeone nella trattativa ma Montella vuole assicurarsi una nuova punta prima di cedere l'argentino.