Domino allenatori, Inzaghi si tira fuori

Novità importante per il mercato allenatori italiano e non solo.

La Lazio e Simone Inzaghi hanno infatti trovato l’accordo per il prolungamento del contratto del tecnico piacentino fino al 2021.

Dopo alcuni incontri infruttuosi tra tecnico e presidente, la mediazione del direttore sportivo Igli Tare sembra aver portato l’esito sperato dalla società, che non ha mai avuto dubbi sulla permanenza di Inzaghi nonostante la corte serrata di club come Juventus e Milan e i sondaggi effettuati da Siviglia e Tottenham, quest'ultimo club pronto a cautelarsi in caso di partenza di Mauricio Pochettino.

Previsto anche un adeguamento dell’ingaggio che dal milione e mezzo attuale dovrebbe arrivare ai due milioni netti.