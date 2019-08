Cragno sordo al mercato: il Cagliari spiega la sua permanenza

Alessio Cragno è stato uno dei nomi caldi di questo calciomercato, che però alla fine lo ha visto rimanere a Cagliari come uno dei perni della squadra rossoblù. E il segreto della sua permanenza in Sardegna è stato spiegato dal direttore generale del club, Mario Passetti, che ne ha parlato in un'intervista concessa a 'Radio Sportiva'.

"Trattenerlo non è stato particolarmente difficile, e lo stesso discorso vale per Pavoletti – ha dichiarato il dirigente isolano -. Chi rimane a Cagliari dev'essere convinto, e nel caso di questi due giocatori è stato così. Da questo punto di vista non abbiamo avuto alcun tipo di discussione".

Fondamentale anche la volontà di Luca Pellegrini, tornato al Cagliari dalla Juventus. "Nei sei mesi in cui è stato con noi ha fatto molto bene – sono state le parole di Passetti -. Nel nostro gruppo si è inserito al meglio e queste caratteristiche hanno fatto in modo che si adoperasse per tornare. Questa soluzione era di suo gradimento, quindi l'operazione è stata davvero molto semplice".