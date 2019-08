Cagliari, rivoluzione in attacco

In attesa che si definisca l'affare legato a Nandez, il Cagliari lavora per sfoltire l'attacco.

Con ogni probabilità Farias cambierà aria: su di lui ci sono Sassuolo e Atalanta, che però non sono disposte ad accontentare la richiesta di 8 milioni di euro fatta da Giulini. Anche Han dovrebbe lasciare la Sardegna in direzione Sion mentre Despodov è richiesto in serie B, dove dovrebbe andare con la formula del prestito.

Certi di rimanere sono Pavoletti, Cerri e Joao Pedro (Lazio e Atalanta si sono ormai defilate). Da chiarire invece la situazione di Ragatzu.