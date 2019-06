Buffon, dichiarazioni a sorpresa dell’agente

Dopo la separazione con il PSG, il nome di Buffon è stato accostato a diverse squadre: dalla Lazio al Brescia passando per Parma e Atalanta.

Una recente intervista del suo procuratore, Silvano Martina, ha però aperto una pista clamorosa: "Non c'è nulla di concreto, non ci sono contatti diretti con nessuno, ma l'idea di giocare nel Porto e in Portogallo è di grande interesse per Gigi"

"Stiamo parlando di un club con una grande storia e che gioca in Champions League. Il Porto è un grande club e lì troverebbe anche il suo amico Sergio Conceiçao" ha detto l'agente a 'O Jogo'.