Nedo Sonetti si candida per il Brescia.

Il decano degli allenatori italiani è fermo dal lontano 2010, ma dalle colonne di 'Brescia Oggi' ha fatto sapere di essere pronto a farsi assumere dalle Rondinelle se necessario.

"Mi rompo le scatole a far passare le giornate, per fortuna ormai ci sono partite in televisione ogni giorno – ha dichiarato il tecnico di Piombino -. Guardo di tutto, sono informatissimo e pronto se qualcuno mi chiamasse a tornare in azione nel mondo del calcio. Non come allenatore, perché ogni cosa va fatta al suo momento e sulla panchina sono stato abbastanza. Ma una mano a livello tecnico potrei darla eccome".

E la prospettiva di lavorare per Massimo Cellino (già suo presidente al Cagliari in tre singole esperienze tra il 2001 e 2007) non lo spaventa. "Lo conosco bene e saprei come affrontarlo", ha dichiarato Sonetti.